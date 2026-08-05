İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet G. (40) ile oğlu Ahmet G. (8) ve kızı Ayza G. (3) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ilıca Sokak'ta seyir halinde olan Ahmet G. yönetimindeki 16 BPG 345 plakalı motosiklet, Bizim Sokak'tan çıkan Mehmet S. (64) idaresindeki 16 SMS 86 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Ahmet G. ile çocukları Ahmet G. ve Ayza G. yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.