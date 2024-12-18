İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

18.12.2024 01:18  Güncelleme: 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa K. (17) idaresindeki 16 BIU 438 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Kemal Ş.(34) yönetimindeki 16 BHT 624 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.