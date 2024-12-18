İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa K. (17) idaresindeki 16 BIU 438 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Kemal Ş.(34) yönetimindeki 16 BHT 624 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.