İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru giden Fatih Y. (27) yönetimindeki 45 APE 575 plakalı otomobil, kavşakta Bursa istikametine dönüş yapmak istedi. Bu sırada sağdan geçmeye çalışan Soner Ö. (26) yönetimindeki 16 BCK 400 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Soner Ö., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Soner Ö., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Fatih Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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