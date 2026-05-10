İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

10.05.2026 23:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı. Kaza anı kamerada.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Emre D. (21) yönetimindeki 16 BIB 510 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sokağa dönmek için manevra yapan Oktay D. (47) idaresindeki 16 KGR 14 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

