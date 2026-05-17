İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma ve ardından site duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin A. (21), yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A.'nin kontrolünü yitirdiği 16 CAG 424 plakalı motosiklet, önce kaldırıma, ardından da site duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.