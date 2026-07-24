İnegöl'de Motosiklet Otomobille Çarpıştı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Otomobille Çarpıştı

İnegöl\'de Motosiklet Otomobille Çarpıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki çift yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Cansu G. yönetimindeki 16 AYF 530 plakalı otomobil ile Murat A.'nın (51) kullandığı 16 AUG 605 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Halime A. (48) yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Otomobille Çarpıştı - Son Dakika

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