Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticariye çarpan motosikletli yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde 43 ANK 385 plakalı hafif ticari sürücüsü Lütfi A. (51) yaya geçidindeki yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkasında seyreden Hikmet H. idaresindeki 16 MN 181 plakalı motosiklet aracın durduğunu fark etmeyerek arkasından çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet H, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hikmet H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosikletli Kaza: Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?