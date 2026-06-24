İnegöl'de Orman İşçisi Uçurumdan Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda keşif çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanan işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede keşif çalışması yapan orman işçisi Adem B. (55), dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İşçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları yardıma koştu. Arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.