İnegöl'de Orman Yangını - Son Dakika
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İnegöl'de Orman Yangını

İnegöl\'de Orman Yangını
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İsaören, Sarıpınar ve Hocaköy mahalleleri arasındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 helikopter 4 arazöz 1 su tankeri, 2 hizmet aracı 31 personel ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Orman Yangını - Son Dakika

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