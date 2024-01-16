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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan işçi öldü.
İlçeye bağlı kırsal İclaliye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çalışan Adnan Toraman'ın motorlu testereyle kestiği ağaç, işçinin üzerine devrildi.
Mesai arkadaşları, Toraman'ı devrilen ağacın altından çıkararak mahalleye getirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Ormanda Kesim Sırasında Ağaç Altında Kalarak Ölen İşçi - Son Dakika