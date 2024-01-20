 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişiye esnaf şemsiye tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişiye esnaf şemsiye tuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişiye çevredeki bir esnaf şemsiye tutarak sağanaktan korudu. Yaralı ambulansa bindirilene kadar şemsiye tutuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnegöl\'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişiye esnaf şemsiye tuttu
20.01.2024 - 21:19,
Abone Ol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senayi Ç.'ye çarptı. Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinayi Ç., tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnegöl, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişiye esnaf şemsiye tuttu - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:52:06. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişiye esnaf şemsiye tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement