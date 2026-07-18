İnegöl'de Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Otomobil Kaza Yaptı

İnegöl\'de Otomobil Kaza Yaptı
18.07.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin refüj ve direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin refüj ve aydınlatma direğine çarparak devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyreden Mehmet Ali B. (20) idaresindeki 34 MPS 202 plakalı otomobil, refüj ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet Ali B. ile araçta bulunan Nurdane Ç. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydediken görüntüde, otomobilin refüj ve aydınlatma direğine çarparak devrilmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Beykoz Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı Beykoz Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
Kadın kıyafeti giyip, kurşun yağdırdı, ardından kayıplara karıştı Kadın kıyafeti giyip, kurşun yağdırdı, ardından kayıplara karıştı
Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı

20:22
İran, Ürdün’de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
19:56
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney’den uzun zaman sonra açıklama
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama
19:05
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
18:59
İmamoğlu’nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 21:26:19. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.