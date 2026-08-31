İnegöl\'de Otomobil Kazası: 9 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay ve Ahmet Akyollu caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Berat Ü. yönetimindeki 16 AET 152 plakalı otomobil ile Aziz Emre Y.'nin kullandığı 16 LC 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Arda Kaan T. (21), Ayşenur Y. (21), İsmail P. (20), Mert İbrahim G. (21), Mehmet G. (19), Defne K. (21) ve Ahmad Nour S. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.