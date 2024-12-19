İnegöl'de Otomobil Kazasında Yaralanan Kadın 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Otomobil Kazasında Yaralanan Kadın 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Otomobil Kazasında Yaralanan Kadın 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan 51 yaşındaki Nurgül Derin, 4 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Kazada sürücünün epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.

19.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole düştüğü kazada eşi ile ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nurgül Derin (51), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi yolunda meydana geldi. Erol Derin'in (60) kontrolünü yitirdiği 16 UP 689 plakalı otomobil şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçtaki eşi Nurgül Derin (51) ve Nuray E. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen ve durumu ağır olan Erol Derin ile eşi Nurgül Derin Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden yaralılardan Nurgül Derin, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 2 çocuk annesi kadın bugün İnegöl ilçesi Hayriye Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Otomobil Kazasında Yaralanan Kadın 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Otomobil Kazasında Yaralanan Kadın 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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