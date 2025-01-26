Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Karalar Mahallesi'nde Orhan G. idaresindeki 16 AVR 673 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyreden 12 yaşındaki Gökhan D.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada hafif yaralanan çocuk İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
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