İnegöl\'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
V.Ç. (30) idaresindeki 16 AUB 217 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Yağan'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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