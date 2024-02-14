İnegöl'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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İnegöl'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı

İnegöl\'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'na park edilen bir otomobilde çıkan yangın, araca hasar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

14.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'na park edilen 34 UT 2056 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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