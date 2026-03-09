İnegöl'de park halindeki otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
İnegöl'de park halindeki otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İnegöl\'de park halindeki otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı
09.03.2026 20:12
Park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareketi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobilin yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmasının ardından gözaltına alınan araç sahibinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mücahit S, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Olay

Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de park halindeki otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
