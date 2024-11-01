Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir arazide kepçeyle kazı yapan Fazıl Seçkin, patlamamış top mermisi buldu.
Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Patlamamış Mermi İmhaya Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?