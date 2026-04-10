İnegöl\'de Polislere Sürpriz Kutlama

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekibini mahalle sakinleri konfeti, meşale ve pasta ile karşıladı. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle gerçekleştirilen sürpriz kutlama anı dron ile havadan da görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Fatih Mahallesi sakinleri, polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlık yapan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören mahalleli kavga ediyormuş gibi davrandı. Kavgayı ayırmak için müdahale eden polisler, bir anda konfeti ve meşalelerle sürpriz ile karşılaştı. Ardından getirilen pasta ile Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kutlandı. Sürpriz kutlama dron ile havadan da görüntülendi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Eser Yusufoğlu, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün polis teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümü. Biz de amirlerimize küçük bir şaka yapalım dedik. Ne mutlu bizlere ki böyle güzel polislere sahibiz. İnşallah her zaman şaka niyetli polislerimizi çağırırız. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Polis memuru İlyas Çalışkan ise mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz için teşekkür ederek, "Mahallemizin yapmış olduğu 10 Nisan kutlaması ile ilgili sayın muhtarımıza ve mahalle halkına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman bu şekilde güzel kutlamalarla karşılaşmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.