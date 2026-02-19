İnegöl'de Ramazan İlahileriyle Sahur Coşkusu - Son Dakika
İnegöl'de Ramazan İlahileriyle Sahur Coşkusu

19.02.2026 11:23
İnegöl'de ramazan ayı, ilahilerle kutlandı; ilahi ekibi vatandaşları sahura kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayının manevi atmosferi ilahiler ile yaşatıldı. Ellerinde def ve davulla sokaklarda gezen grup, vatandaşları söyledikleri ilahilerle sahura kaldırdı.

İlçede ramazan ayının ilk sahuru, farklı bir gelenekle karşılandı. Davul ve defle Sinanbey Mahallesi'ndeki sokakları gezen ilahi ekibi, vatandaşları seslendirdikleri ilahilerle sahura kaldırdı. Sahur vaktinde okunan ilahiler vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken, İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, "Tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. Ramazan mağfiret ayıdır, bereket ayıdır, Allah'ın rahmetinin indiği aydır. Ramazanın ilk gecesinde hem ilahiler hem de beyitlerimiz olacaktır. Tüm İnegöllülere armağan olsun" dedi. Özgür Yıldırım ise ilahiyle sahura kaldırma etkinliğinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazanda ilahiler söylüyoruz. Programımız ramazan ayı boyunca sürecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, İnegöl, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
