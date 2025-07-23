İnegöl\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. idaresindeki bir araçta ruhsatsız silah taşındığı bilgisi üzerine jandarma komutanlığına bağlı JASAT timi ve Eskikaracakaya Karakolu ekipleri harekete geçti. Mezit Boğazı mevkisinde aracı durduran ekipler, Mehmet A. ve yanında bulunan Yavuz G.'yi gözaltına aldı. Araçta ve Mehmet A.'nın evinde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca ile 1 ruhsatlı av tüfeği, 14 şarjör ve 267 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.