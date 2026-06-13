İnegöl'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
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İnegöl'de Silahlı Saldırı

13.06.2026 12:03
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin silahlı saldırıya uğraması sonrası polis soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir iş yerine, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokak'ta, sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, kapalı olan işletmeye tabancayla defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarında hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Yaşam, Polis, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Silahlı Saldırı - Son Dakika

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