İnegöl\'de Spiral Makine Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptıran Rafetullah M. (61), yaralandı.

Olay, saat 16.30 Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Orkide Caddesi üzerinde bulunan evinin bahçesinde spiral makinesiyle ahşap kesen Rafetullah M., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. 2 parmağı kopan Rafetullah M., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesi yapılan Rafetullah M., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.