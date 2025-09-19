İnegöl'de Tehlikeli Motosiklet Gösterisi - Son Dakika
İnegöl'de Tehlikeli Motosiklet Gösterisi

İnegöl\'de Tehlikeli Motosiklet Gösterisi
19.09.2025 20:09
İnegöl\'de Tehlikeli Motosiklet Gösterisi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletli, trafikte tehlikeli şekilde ilerledi. Anlar kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli 3 sürücü, trafikte araçlarının önlerini kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki trafikte çekilen görüntülere tepki yağdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa- Ankara karayolunda seyir halinde olan 3 motosikletli genç, araçlarının önünü kaldırarak ilerledi.

TEHLİKELİ YOLCULUĞA TEPKİ YAĞDI

Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüler, metrelerce yol kat etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

19:16
18:53
18:41
17:55
17:53
17:18
