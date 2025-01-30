İnegöl\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatının çökmesi sonucu yaralanan bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.