İnegöl'de Toprak Kayması, Yol Kapatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yol, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı İsaören ile Dipsizgöl mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda toprak kayması meydana geldi.
Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak parçaları nedeniyle asfalt yol kullanılmaz hale geldi.
Heyelanın ardından yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, mahalle sakinleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Yetkililer tarafından bölgede inceleme başlatıldı.
