İnegöl\'de Trafik Aksadı, Demir Kafes Yola Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonetin kasasından kara yoluna düşen demir kafes nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yoldaki kafes, çevredekiler tarafından kenara alınarak trafik akışı normal seyrine döndürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonetin kasasında taşınan büyük demir kafes yola düştü. Seyir halindeki diğer araç sürücüleri yola düşen kafes nedeniyle yavaşlamak zorunda kalırken, güzergahta kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.

Durumu fark eden çevredeki 3 vatandaş, yola çıkarak demir kafesi sürükleyip yol kenarına taşıdı. Kafesin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Malzemenin düştüğünü fark ederek bir süre sonra olay yerine geri dönen araç sürücüsüne demir kafes teslim edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.