İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi ile 2'nci Fatih Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Karalar Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Murat A. (43) yönetimindeki 16 KJG 55 plakalı otomobil, 2'nci Fatih Caddesi'nden çıkan Murat A. (68) idaresindeki 16 M 06149 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma T. (39) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),