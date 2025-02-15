İnegöl'de Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı

İnegöl\'de Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarparak kaza meydana getirdi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

15.02.2025 17:30  Güncelleme: 17:33
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direği ile kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Yasin Ü. (25), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine giden Yasin Ü. (25) yönetimindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç, Metal Sanayi Kavşağı'nda dönüş yapmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal K. (26) yönetimindeki 16 GMS 60 plakalı otomobile çarptı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yasin Ü.'nün ehliyetsiz olduğunu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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