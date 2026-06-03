Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Zeki Burhan'ın (60) kullandığı 16 ACB 423 plakalı traktör, Çavuşköy Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Burhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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