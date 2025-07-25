BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 120 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan Sedat B. (45) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığından şüphelendikleri Sedat B.'yi takibe aldı. Şüphelinin, Mahmudiye Mahallesi'nde girdiği depoya baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada, 120 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Sedat B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu satışı yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 120 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?