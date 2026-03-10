İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı.
Kovalamaca sonucu önü kesilen araçta yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan Mehmet A. ile Ferhat K, gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
