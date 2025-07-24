İnegöl\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, şüphelendikleri Berkay U.'yu (22) takiple yakaladı. Şüphelinin üzerinde, poşete gizlenmiş 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Şipali Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen İnegöl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi, durumundan şüphelendikleri Berkay U.'yu durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, takiple yakalandı. Yapılan aramada, üzerinde poşette 36 gram 'A.M.' olarak bilinen uyuşturucu ele geçirilen Berkay U., gözaltına alınıp işlemleri için karakola götürüldü.