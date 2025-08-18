İnegöl'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Akhisar Mahallesi Laz Ahmet Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, mahallelinin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
