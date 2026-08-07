İnegöl'de Yangın Korkusu - Son Dakika
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İnegöl'de Yangın Korkusu

İnegöl\'de Yangın Korkusu
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İnegöl'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkıp bir evin bahçesindeki barakaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi'nde otluk alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bir evin bahçesinde bulunan barakaya sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Yangın Korkusu - Son Dakika

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