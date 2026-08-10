Bahçeli'yi kızdıran "Terörsüz Türkiye" sorusu! Ağzından tek cümle çıktı - Son Dakika
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Bahçeli'yi kızdıran "Terörsüz Türkiye" sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de görüşülmeye başlanan Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin bazı siyasi partilerdeki görüş ayrılıkları ve kafa karışıklığının sorulması üzerine gazeteciye "18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi" diyerek sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili bazı siyasi partilerdeki görüş ayrılıklarını ve kafa karışıklığını soran bir gazeteciye sert bir dille karşılık verdi.

TBMM'de görüşülmeye başlanan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir basın mensubu arasında kısa ama gergin bir diyalog yaşandı. Muhalefet kanadında ve parti gruplarında yasa teklifine dair farklı seslerin yükselmesi üzerine yöneltilen soru, Bahçeli'nin tepkisiyle karşılaştı.

"18 SAAT DİNLEYECEKSİNİZ"

Bahçeli' gazeteciye verdiği yanıtta "18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi" yanıtını verdi. Öte yandan Bahçeli'nin bu sözleri sonrası siyasi kulislerde yasa değişikliğine dair Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek uzun ve kesintisiz mesaiye yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Devlet Bahçeli, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'yi kızdıran "Terörsüz Türkiye" sorusu! Ağzından tek cümle çıktı - Son Dakika
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