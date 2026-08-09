Akrabaların kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Çorum, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde akrabalar arasında çıkan “kız kaçırma” kavgasında silahlar ve bıçaklar çekildi. Çıkan arbedede 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan akraba iki grup arasında “kız kaçırma” meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada Coşkun Ç. tüfekle açılan ateş sonucu, Feryat Ç. ise bıçaklanarak yaralandı. Olay anında grupta bulunan Doğan Ç. ve Samet Ç. ise aldıkları darbelerle yaralandı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Coşkun Ç.’nin ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS ALARMDA

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen ve olay sonrası kaçan Ali Ç.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.