Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur - Son Dakika
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Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur

Galatasaray\'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur
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Galatasaray'a menajerler tarafından Kevin De Bruyne önerildi. 10 numara arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, 35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun performansındaki düşüş nedeniyle transfere olumsuz yanıt verdi.

Son 4 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ligin başlamasına kısa süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Yönetimin öncelikli hedeflerinden birinin forvet arkasında görev yapabilecek bir 10 numara transferi olduğu belirtildi.

DE BRUYNE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın performansındaki düşüşü göz önünde bulundurarak transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Böylece Galatasaray, 10 numara arayışında De Bruyne seçeneğini değerlendirmeme kararı aldı.

21 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Kevin De Bruyne, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla toplam 21 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 5 gol atarken 4 asist yaptı ve toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Kevin de Bruyne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesut Kaya Mesut Kaya:
    çok konuşulacak bir karar değil bence bu yaştaki futbolcu için alınmış normal bir karar formu düşüyorsa getirmek zaten hata olur. Allah rızası için şu başlıkla haber içeriğini uyumlu yapın web'de kışkırtıcı başlık kullanmayın 3 0 Yanıtla
    Eko Set Eko Set:
    Sayfa tıklansin diye saçma sapan başlık atiyolar 0 0
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SON DAKİKA: Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur - Son Dakika
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