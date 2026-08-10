Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler - Son Dakika
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Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.

Adalet Bakanlığı, Bakan Akın Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin, 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’unun tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

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Son Dakika Adalet Bakanlığı Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü! İşte ilk kareler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi de acıları olmasına rağmen bu asil duruşlarını hiç bozmadılar 35 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik Ekrem Tepecik:
    Milletin adalete güven duyması icin Sinan Ateş dosyasinin acil ve adil çözüme kavusması şart. 0 0 Yanıtla
  • grtk8cnz67 grtk8cnz67:
    Satın Bakanım Sinan Ateş Dosyasınada Bir Baksanız 0 0 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Sayın bakan idam yasası hzuur yasları maddr konusu vatandaslık puan sistemide bekliyoruz.silah konusu.tamam yakalaniyorda caydiricilik 0 0 Yanıtla
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