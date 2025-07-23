İnegöl'de Yangın Paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ilaçlama makinesinde çıkan yangın, yakınındaki samanlığa sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesindeki ilaçlama makinesinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, yakınlardaki samanlığa sıçramadan söndürüldü. Yangında ilaçlama makinesi tamamen yanarken, çevredeki otluk alan da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: Bursa,