İnegöl'de Yangında Anne ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Yangında Anne ve Kızı Kurtarıldı

İnegöl\'de Yangında Anne ve Kızı Kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de çıkan yangında anne ve fiziksel engelli kızı kurtarıldı, hastaneye kaldırıldılar.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile fiziksel engelli kızı, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında çıktı. Evden yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A. (36) ile annesi Sadegül A. (65), vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evin bir odasında hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen anne ve kızı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kurtarma, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Yangında Anne ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 03:08:18. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Yangında Anne ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.