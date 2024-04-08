İnegöl\'de yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Kelmehmet Sokak'taki evde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
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