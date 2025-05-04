İnegöl'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası - Son Dakika
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İnegöl'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

İnegöl\'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

İnegöl'de yaya geçidinde durduğu için motosikletin çarptığı otomobil kazasında 2 kişi yaralandı.

04.05.2025 20:10
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Berat Ç. (20) ve arkasında bulunan Yunus Emre N. (19) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Müslüm E. (45), yönetimindeki 16 BIL 801 plakalı otomobille seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara yol vermek için aracını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Berat Ç. yönetimindeki 16 BLL 711 plakalı motosiklet, duran otomobile hızla çarptı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Yunus Emre N. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası - Son Dakika

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