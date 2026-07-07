İnegöl'de yumurta deposunda yangın: 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yumurta deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, depo sahibinin 10 yaşındaki oğlu Huzeyfe Ö., çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.

Yangın saat 15.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesi'ndeki kanatlı hayvan yumurtalarının bulunduğu depoda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, itfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, deponun sahibinin oğlu Huzeyfe Ö., söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Küçük çocuk jandarma ekipleri tarafından sakinleştirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),