BURSA'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları ateşe vererek yangına neden oldu. Alevler, iş yeri sahibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Burak Y. (25), bidon içindeki benzini, bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi. Alevleri gören iş yeri sahibinin suyla müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Zihinsel Engelli Genç Yangın Çıkardı - Son Dakika
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