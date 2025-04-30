İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri, park halindeki 5 motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 17'nci Cadde üzerinde seyir halinde olan Bayram T. (26) yönetimindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil, 19'uncu Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Özgür Ş. (28) yönetimindeki 16 AEB 817 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, park halindeki 16 BKD 248, 16 BAM 491, 16 AVC 942, 16 AYH 501 ve 16 BHS 483 plakalı motosikletler ile 16 PH 466 hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 34 RY 5266 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Efe Ö. (17) ve Metin G. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.