İnegöl'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi, 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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İnegöl'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi, 3 ev kullanılamaz hale geldi

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İnegöl\'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi, 3 ev kullanılamaz hale geldi
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İnegöl'e bağlı Turgutalp Mahallesi'nde dün akşam başlayan yangın, bitişikteki 4 eve yayıldı. Yangın söndürülürken 10 kişi dumandan etkilendi, yaralanan olmadı ve 3 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkıp 4 eve sıçrayan ve 10 kişinin dumandan etkilendiği yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede bitişikte bulunan 4 eve sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yoğun çaba harcadı. Dumandan etkilenen 10 kişiye, ambulanslarda müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir evin yıkıldığı anlar amatör kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.

İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 10 araç görev aldı. İnegöl Belediyesi de 3 su tankeri ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmaları da tamamlanırken, 3 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA
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