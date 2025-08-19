İnek Sulama Kanalından Kurtarıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde sulama kanalına düşen inek kepçeyle kurtarıldı.
Tece Mahallesi'nde bulunduğu ahırdan kaçan inek sulama kanalına düştü.
Uğraşları ineğini kanaldan çıkaramayan Ercan Uz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kepçe ve kurtarma kemeriyle ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Ercan Uz, ekiplere teşekkür etti.
