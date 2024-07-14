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İneklerini gelin gibi süslediler, yaylanın yolunu tuttular

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ilki 2018 yılında düzenlenen Akpınar Büyükoba Yaylası Göç Festivali'nin 4.'sü Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin organizasyonu ile bugün yapıldı. Yer yer yağmurun altında yapılan festivalde gelin gibi süsledikleri inekleri ile Büyükoba Yaylası'na doğru yola çıkan yaylacılar renkli görüntüler oluştururken, festivalin amacının geçmişten gelen geleneksel yayla göçünün yeni nesillere tanıtmak olduğu ifade edildi.

Akpınar Büyükoba Yaylası Göç Festivali başlangıcında yapılan yürüyüşün ardından festival alanına gelindi. Burada günün anlam ve önemini belirtilen konuşmalar yapılırken festivale, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel kıyafetleri içerisindeki yaylacılar, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından ulaştıkları Sela Mevkii'nde davul, zurna ve kemençe eşliğinde karşılandı. Festivalde bazı yaylacıların sırtlarında beşikler taşıması renkli görüntüler oluştururken, burada bir konuşma yapan Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Coşkun Öztürk amaçlarının eskiyi unutturmamak ve yeni nesle geleneklerini hatırlatmak olduğunu söyleyerek, "Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Akpınar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği festivalimize tüm halkımız hoş geldi. Geçen yıl şehitlerimizden ötürü festivalimizi yapmamıştık, onlara da rahmet diliyorum. Aslında bu sene daha yoğun olmasını normalde bekliyorduk. Aşağıda sis var ama hava burada çok güzel. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeylerin burada olacağını düşünüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Evet yaz dönemindeyiz. Yazın Trabzon'umuz tabii turizm değerinin son yıllarda en yükselen değeri konumunda. Bir taraftan da yayla turizmine dönük şenliklerimiz var. Bu şenliklerimiz bize dedelerimizden gelen bir gelenektir. Bu geleneği yaşatmak için aynı anlayışla yaz ayları gelince özellikle Temmuz itibariyle Ağustos sonuna kadar bütün ilçelerimizin yaylalarında, bugün Akpınar'ımızın yaylasında Sela Çimeni mevkiinde olduğu gibi şenliklerimiz yapılıyor. Hem buradaki hemşehrilerimiz, hem gurbetçilerimiz İstanbul'da, diğer illerimizde ve Avrupa'da gurbetçilerimiz ile hep beraber bir araya geliyoruz. Hasret gideriyoruz. Bize ait olan doyasıya o horonumuzla beraber eğleniyoruz. ve dayanışma örneğimizi ortaya koyuyoruz. Bu topraklara ilelebet bir kez daha sahip çıkma şuurumuzu da ortaya koyuyoruz. O nedenle bugün de biz değerli belediye başkanımızla, yöneticilerimizle beraber şenliğimizdeyiz. Gördüğünüz gibi güzel bir coşku var, güzel bir birliktelik var. Esasında bu birliktelikler aynı zamanda ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin de nişanesidir" diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, "Dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Akpınar Festivali'mizdeyiz. Hep beraberiz. Son dönemde Trabzon'umuzda, Akçaabat'ımızda, turizmin gelişmesiyle beraber de özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları olan yaylalarımızdayız. Burada düzenlemelerimizle beraber hem bölge halkı hem de gelen misafirlerimizle beraber birlik ve birlikteliğimizi, dayanışmamızı ortaya koyup burada eğleniyoruz. Güzel bir ortam var. İnsanlar burada geçmişi geleceğe taşıyorlar. Dedelerimizden gelen kültürümüzü bugünümüze ve bu bölgeye sahip çıkmamızı ortaya koyuyoruz bu festivallerle beraber. Emeği geçen teşekkür ediyoruz. Gelen misafirlerimize de tekrar hoş geldiniz diyoruz" ifadesinde bulundu.

Havanın bozuk olması sorun değil biz horonumuzu her zaman oynarız

Festivale gelen vatandaşlardan Sude Bulut festivalin çok güzel bir şenlik olduğunu belirterek, "Çok güzel bir şenlik oldu bizim için. Herkes çok eğleniyor. Her sene yapılıyor ve çok hoşumuza gidiyor. Hiç kaçırmıyoruz. Çok eğleniyoruz gerçekten. Güzel oluyor ineklerle geliyoruz. Vallahi biz çok mutluyuz. İnşallah ileriki senelerde de böyle devam eder. Ben buralıyım. Bütün köy halkı hepimiz buradayız, herkes burada. Havanın bozuk olması hiç sorun değil her zaman horonumuzu oynarız" şeklinde konuştu.

Festivale Maçka ilçesinden geldiğini söyleyen Erdem Fıntık, "Maçka'dan geldim ve ilk defa geldim buraya. Yani güzel bir yayla. Bu zamana kadar birçok yayla şenliklerine katıldık ama buradaki tertip ve düzen gayet güzel, gerçekten başarılı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki yaylacılar ve yaylalar zaten şenlik, güzel de bir tanıtım yapmışlar. Ondan dolayı da ilgi çekiyorlar, dikkat çekiyorlar. O yüzden de kalabalık oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.